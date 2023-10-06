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Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Лаврентьев Лаврентий Михеевич

Мать: Михеева Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврентьева Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
28.06.1955

Дочь: Лаврентьева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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