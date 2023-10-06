Лаврентьев Николай Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Борис Николаевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1955
Дочь: Лаврентьева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лаврентьева Мария Прокопьевна
Смерть
Неизвестно