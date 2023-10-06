Лаврентьева Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Борис Николаевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1955
Дочь: Лаврентьева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно