Лаврентьева Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
28.06.1955

Дочь: Лаврентьева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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