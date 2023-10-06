Лаврентьев Лаврентий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: Неизвестная Н Н
Рождение ребёнка
18.06.1919
Дочь: Руденко Ольга Лаврентьевна
Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1922
Дочь: Лаврентьева Вера Лаврентьевна
Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лаврентьев Константин Лаврентьевич
Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лаврентьев Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна
Смерть
1941