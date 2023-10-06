Лаврентьев Лаврентий Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентьев Лаврентий Михеевич

Лаврентьев Лаврентий Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Неизвестная Н Н

Рождение ребёнка
18.06.1919

Дочь: Руденко Ольга Лаврентьевна

Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1922

Дочь: Лаврентьева Вера Лаврентьевна

Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лаврентьев Константин Лаврентьевич

Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Михеева Евгения Андреевна

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close