Михеева Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти01.07.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1919
Дочь: Руденко (Лаврентьева) Ольга Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич
Рождение ребёнка
28.08.1922
Дочь: Лаврентьева Вера Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лаврентьев Константин Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лаврентьев Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич
Смерть
01.07.1958