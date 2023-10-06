Михеева Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Евгения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

01.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1919

Дочь: Руденко (Лаврентьева) Ольга Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич

Рождение ребёнка
28.08.1922

Дочь: Лаврентьева Вера Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лаврентьев Константин Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лаврентьев Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Лаврентий Михеевич

Смерть
01.07.1958

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