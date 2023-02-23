Елизарова (Голубятникова) Прасковья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1863
Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич
деревня Бестужевка Самарской губернии
Рождение ребёнка
1880
Сын: Елизаров Василий (Тимофеевич?)
Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич