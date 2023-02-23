Елизарова (Голубятникова) Прасковья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Голубятникова) Прасковья Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1863

Сын: Елизаров Марк Тимофеевич

Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич

деревня Бестужевка Самарской губернии
Рождение ребёнка
1880

Сын: Елизаров Василий (Тимофеевич?)

Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Елизаров Тимофей Васильевич

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