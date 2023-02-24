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Елизаров Марк Тимофеевич

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Место рождения

деревня Бестужевка Самарской губернии

Дата рождения

22.03.1863

Дата смерти

10.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1863

Отец: Елизаров Тимофей Васильевич

Мать: Елизарова Прасковья Илларионовна

деревня Бестужевка Самарской губернии
Бракосочетание
1889

Жена: Елизарова Анна Ильинична

Make/Maka: Mark Timofeevich Yelizarov
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лозгачёв-Елизаров (född Лозгачёв) Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Елизарова Анна Ильинична

Saratov, Saratov, Saratovskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
27.04.1910

Сын: Елизаров (цзян Цзинго) Николай Владимирович

Мать ребёнка: Елизарова Анна Ильинична

Fenghua, Ningbo, Zhejiang, China
Работа или профессия
Неизвестно
Revolutionary, statesman, People's Commissar for Communications, People's Trade and Industry Commissariat
Смерть
10.03.1919
Петроград
Похороны
13.03.1919
г.Санкт-Петербург, в семейном некрополе Ульяновых на Литераторских мостках Волковского кладбища
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