Елизаров Марк Тимофеевич
Место рождениядеревня Бестужевка Самарской губернии
Дата рождения22.03.1863
Дата смерти10.03.1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1863
деревня Бестужевка Самарской губернии
Бракосочетание
1889
Жена: Елизарова Анна Ильинична
Make/Maka: Mark Timofeevich Yelizarov
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лозгачёв-Елизаров (född Лозгачёв) Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Елизарова Анна Ильинична
Saratov, Saratov, Saratovskaya oblast, Russia
Рождение ребёнка
27.04.1910
Сын: Елизаров (цзян Цзинго) Николай Владимирович
Мать ребёнка: Елизарова Анна Ильинична
Fenghua, Ningbo, Zhejiang, China
Работа или профессия
Неизвестно
Revolutionary, statesman, People's Commissar for Communications, People's Trade and Industry Commissariat
Смерть
10.03.1919
Петроград
Похороны
13.03.1919
г.Санкт-Петербург, в семейном некрополе Ульяновых на Литераторских мостках Волковского кладбища