Елизаров Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Тимофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1863

Сын: Елизаров Марк Тимофеевич

Мать ребёнка: Елизарова Прасковья Илларионовна

деревня Бестужевка Самарской губернии
Рождение ребёнка
1880

Сын: Елизаров Василий (Тимофеевич?)

Мать ребёнка: Елизарова Прасковья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Елизарова Прасковья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизарова Прасковья Илларионовна

Смерть
1882
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