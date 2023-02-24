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Елизаров Василий (Тимофеевич?)
Елизаров Василий (Тимофеевич?)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Пол
Мужской
Отец
Елизаров Тимофей Васильевич
Мать
Елизарова (Голубятникова) Прасковья Илларионовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Елизаров Тимофей Васильевич
Мать:
Елизарова Прасковья Илларионовна
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