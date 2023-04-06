Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Леонтьевна

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Место рождения

Студеный Ключ, Чебоксарская волость, Чебоксарский уезд

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Студеный Ключ, Чебоксарская волость, Чебоксарский уезд
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1755

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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