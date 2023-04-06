Татьяна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно