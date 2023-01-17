Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Тимофеевич

Василий Тимофеевич

avatar

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Тимофей Прокофьевич

Мать: Настасья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1755

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close