Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Тимофей Прокофьевич
Мать: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно