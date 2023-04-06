Келдыш Всеволод Михайлович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти19.11.1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Келдыш Михаил Фомич
Рождение ребёнка
29.08.1907 ст.
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.
Сын: Келдыш Мстислав Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Смерть
19.11.1965
Москва, город федерального значения Москва