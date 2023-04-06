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Келдыш Всеволод Михайлович

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1878

Дата смерти

19.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Келдыш Михаил Фомич

Мать: Келдыш Наталья Николаевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
29.08.1907 ст.

Сын: Келдыш Юрий Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.

Сын: Келдыш Мстислав Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Смерть
19.11.1965
Москва, город федерального значения Москва
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