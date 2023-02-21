Келдыш Михаил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКелдыш Михаил Фомич

Келдыш Михаил Фомич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Келдыш Всеволод Михайлович

Мать ребёнка: Келдыш Наталья Николаевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келдыш Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close