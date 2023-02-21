Келдыш Михаил Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Келдыш Всеволод Михайлович
Мать ребёнка: Келдыш Наталья Николаевна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно