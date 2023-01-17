Келдыш Мстислав Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келдыш Мстислав Всеволодович

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Место рождения

Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)

Дата рождения

10.02.1911 ст.

Дата смерти

24.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1911 ст.

Отец: Келдыш Всеволод Михайлович

Мать: не указана

Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Место жительства
С 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1923
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.06.1978
Москва, город федерального значения Москва
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