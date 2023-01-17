Келдыш Мстислав Всеволодович
Место рожденияРига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Дата рождения10.02.1911 ст.
Дата смерти24.06.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1911 ст.
Отец: Келдыш Всеволод Михайлович
Мать: не указана
Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1919 по 1923
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.06.1978