Юринов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Сын: Юринов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
20.11.1878 ст.
Сын: Юринов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.12.1881 ст.
Дочь: Ласица (Юринова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно