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Юринов Алексей Иванович

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринов Иван Емельянович

Мать: Юринова Федосья Лаврентьевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Сын: Юринов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Сын: Юринов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1878 ст.

Сын: Юринов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1881 ст.

Дочь: Ласица (Юринова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Юринова Татьяна Сергеевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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