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Юринов Михаил Алексеевич

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

07.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.

Отец: Юринов Алексей Иванович

Мать: Юринова Татьяна Сергеевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Елена Карповна

Рождение ребёнка
08.11.1910 ст.

Дочь: Юринова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Юринова Елена Карповна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1913 ст.

Дочь: Юринова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Юринова Елена Карповна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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