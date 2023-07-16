Юринов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.
Отец: Юринов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юринова Елена Карповна
Рождение ребёнка
08.11.1910 ст.
Дочь: Юринова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Юринова Елена Карповна
Рождение ребёнка
14.10.1913 ст.
Дочь: Юринова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Юринова Елена Карповна
Смерть
Неизвестно