Юринова Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Отец ребёнка: Юринов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1878 ст.
Сын: Юринов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Юринов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно