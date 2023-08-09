Юринова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Сын: Юринов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Юринов Алексей Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1878 ст.

Сын: Юринов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Юринов Алексей Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно