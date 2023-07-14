Юринова Федосья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Федосья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Юринов Степан Иванович

Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Юринов Карп Иванович

Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Юринов Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1875 ст.

Сын: Юринов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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