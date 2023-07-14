Юринова Федосья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Юринов Карп Иванович
Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
23.10.1875 ст.
Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юринов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юринов Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно