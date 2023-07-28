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Юринов Дмитрий Иванович

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

23.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1875 ст.

Отец: Юринов Иван Емельянович

Мать: Юринова Федосья Лаврентьевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Юринова Домна Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1903 ст.

Дочь: Юринова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Юринова Домна Иосифовна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.

Дочь: Юринова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Юринова Домна Иосифовна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.

Дочь: Юринова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Юринова Домна Иосифовна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно