Юринов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1875 ст.
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Жена: Юринова Домна Иосифовна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1903 ст.
Дочь: Юринова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Юринова Домна Иосифовна
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.
Дочь: Юринова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Юринова Домна Иосифовна
Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.
Дочь: Юринова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Юринова Домна Иосифовна
Смерть
Неизвестно