Лялина (Винокурова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1915
Дата смерти07.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1938
Дочь: Костаненко (Лялина) Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Лялин Николай Фролович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.12.1939
Дочь: Захарова (Лялина) Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Лялин Николай Фролович
Смерть
07.11.1981