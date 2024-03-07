Лялина (Винокурова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Винокурова) Галина Васильевна

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

28.02.1915

Дата смерти

07.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Костаненко (Лялина) Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Лялин Николай Фролович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.12.1939

Дочь: Захарова (Лялина) Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Лялин Николай Фролович

Смерть
07.11.1981

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