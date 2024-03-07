Лялин Николай Фролович
Место рожденияТатарская АССР город Мамадыш
Дата рождения16.10.1914
Дата смерти15.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914
Отец: Лялин Фрол Иванович
Мать: Лялина Пелагея Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1938
Дочь: Костаненко (Лялина) Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Лялина (Винокурова) Галина Васильевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.12.1939
Дочь: Захарова (Лялина) Валерия Николаевна
Мать ребёнка: Лялина (Винокурова) Галина Васильевна
Смерть
15.05.1985