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Лялин Николай Фролович

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Место рождения

Татарская АССР город Мамадыш

Дата рождения

16.10.1914

Дата смерти

15.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914

Отец: Лялин Фрол Иванович

Мать: Лялина Пелагея Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялина (Лутченко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Костаненко (Лялина) Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Лялина (Винокурова) Галина Васильевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.12.1939

Дочь: Захарова (Лялина) Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Лялина (Винокурова) Галина Васильевна

Смерть
15.05.1985

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