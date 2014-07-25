Костаненко (Лялина) Альбина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костаненко (Лялина) Альбина Николаевна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

11.03.1938

Дата смерти

25.07.2014

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Около 1937 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1938

Отец: Лялин Николай Фролович

Мать: Лялина (Винокурова) Галина Васильевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
1965

Муж: Лозовой Юрий

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Костаненко Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костаненко Евгений Артемович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
25.07.2014

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