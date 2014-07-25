Костаненко (Лялина) Альбина Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1938
Дата смерти25.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1938
Бракосочетание
1965
Муж: Лозовой Юрий
Рождение ребёнка
12.04.1966
Сын: Костаненко Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костаненко Евгений Артемович
Смерть
25.07.2014