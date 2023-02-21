Балагызов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалагызов Петр

Балагызов Петр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балагызов Василий

Мать: Голубцова Анна

Рождение ребёнка
20.09.1984

Сын: Балагызов Игорь

Мать ребёнка: Торенко Ольга

Рождение ребёнка
20.09.1984

Сын: Балагызов Денис

Мать ребёнка: Торенко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Александр

Мать ребёнка: Торенко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торенко Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close