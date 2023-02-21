Балагызов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балагызов Василий
Мать: Голубцова Анна
Рождение ребёнка
20.09.1984
Сын: Балагызов Игорь
Мать ребёнка: Торенко Ольга
Рождение ребёнка
20.09.1984
Сын: Балагызов Денис
Мать ребёнка: Торенко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Александр
Мать ребёнка: Торенко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торенко Ольга