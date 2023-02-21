Голубцова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубцов Семен

Мать: Первушина Рима

Рождение ребёнка
27.02.1970

Дочь: Балагызова Елена

Отец ребёнка: Балагызов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Петр

Отец ребёнка: Балагызов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Николай

Отец ребёнка: Балагызов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Андрей

Отец ребёнка: Балагызов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Анатолий

Отец ребёнка: Балагызов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балагызов Василий

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