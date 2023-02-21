Голубцова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубцов Семен
Мать: Первушина Рима
Рождение ребёнка
27.02.1970
Дочь: Балагызова Елена
Отец ребёнка: Балагызов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Петр
Отец ребёнка: Балагызов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Николай
Отец ребёнка: Балагызов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Андрей
Отец ребёнка: Балагызов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Анатолий
Отец ребёнка: Балагызов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балагызов Василий