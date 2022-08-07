Балагызов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагызов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1970

Дочь: Балагызова Елена

Мать ребёнка: Голубцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Петр

Мать ребёнка: Голубцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Николай

Мать ребёнка: Голубцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Андрей

Мать ребёнка: Голубцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагызов Анатолий

Мать ребёнка: Голубцова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Анна

Смерть
Неизвестно
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