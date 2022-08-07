Балагызов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1970
Дочь: Балагызова Елена
Мать ребёнка: Голубцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Петр
Мать ребёнка: Голубцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Николай
Мать ребёнка: Голубцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Андрей
Мать ребёнка: Голубцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагызов Анатолий
Мать ребёнка: Голубцова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубцова Анна
Смерть
Неизвестно