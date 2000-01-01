Балагызов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагызов Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1984

Отец: Балагызов Петр

Мать: Торенко Ольга

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