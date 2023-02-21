Мартынов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лучун Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Мартынова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынова Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно