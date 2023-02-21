Мартынов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лучун Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мартынова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мартынов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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