Мартынова (Клушина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.07.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896 ст.
Отец: Клушин Иван Фёдорович
Мать: Клушина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лучун Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Иван
Смерть
Неизвестно