Мартынова (Клушина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова (Клушина) Вера Ивановна

Мартынова (Клушина) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.07.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896 ст.

Отец: Клушин Иван Фёдорович

Мать: Клушина Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лучун Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мартынов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close