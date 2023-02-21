Чередов Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ховронья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Марфа Васильева
Смерть
1854