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Чередов Иван Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Чередов Фёдор Александров

Мать: Чередова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ховронья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Марфа Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Марфа Васильева

Смерть
1854
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