Чередова Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ховронья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно