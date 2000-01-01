Чередова Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ховронья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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