Чередов Фёдор Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Чередов Александр Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Чередов Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Катерина Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Феврония Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Маремьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Чередов Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809