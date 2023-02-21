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Чередов Фёдор Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Чередов Александр Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чередов Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Катерина Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Феврония Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Маремьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чередов Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Татьяна Алексеева

Смерть
1809
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