Чередова Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Татьяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 27.01.1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чередов Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Катерина Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Феврония Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Маремьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чередов Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фёдор Александров

Смерть
После 27.01.1816 ст.
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