Чередова Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 27.01.1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Чередов Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Катерина Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Феврония Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Маремьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Чередов Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 27.01.1816 ст.