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Ярунин Дементий Константинович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ярунин Константин Ларионович

Мать: Ярунина Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярунина Надежда Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марья Дементьевна

Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Брунова Александра Дементьевна

Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Домника Дементьевна

Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ярунин Михайло Дементьевич

Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-87об
Смерть
Неизвестно

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