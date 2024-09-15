Ярунин Дементий Константинович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
ГАСО, 24-25-330, 8об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марья Дементьевна
Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Брунова Александра Дементьевна
Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Домника Дементьевна
Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ярунин Михайло Дементьевич
Мать ребёнка: Ярунина Надежда Михайловна
ГАСО, 179-1-213-87об
Смерть
Неизвестно