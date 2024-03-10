Ярунина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрунина Надежда

Ярунина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марья Дементьевна

Отец ребёнка: Ярунин Дементий Константинович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Дементьевна

Отец ребёнка: Ярунин Дементий Константинович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Домника Дементьевна

Отец ребёнка: Ярунин Дементий Константинович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярунин Дементий Константинович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close