Ярунина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марья Дементьевна
Отец ребёнка: Ярунин Дементий Константинович
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Дементьевна
Отец ребёнка: Ярунин Дементий Константинович
ГАСО, рев1834, 23л
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Домника Дементьевна
Отец ребёнка: Ярунин Дементий Константинович
ГАСО, рев1834, 23л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 23л
Смерть
Неизвестно