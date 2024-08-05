Ярунин Константин Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрунин Константин Ларионович

Ярунин Константин Ларионович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Ярунин Ларион Ерофеевич

Мать: Ярунина (Федорова) Саломея Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Бракосочетание
Около 1795

Жена: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ярунин Василий Константинович

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8об
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Закорюкина (Ярунина) Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-9л
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ярунин Дементий Константинович

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8об
Рождение ребёнка
18.03.1805 ст.

Сын: Ярунин Артемий Константинович

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-3-204а-76об
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ярунин Сидор Константинович

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8об
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ярунин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8об
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ярунина Ефимья Константиновна

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 9л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ярунина Елена Константиновна

Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 9л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.