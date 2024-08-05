Ярунин Константин Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Ярунин Василий Константинович
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична
Дочь: Закорюкина (Ярунина) Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична
Сын: Ярунин Дементий Константинович
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична
Сын: Ярунин Артемий Константинович
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична
Сын: Ярунин Сидор Константинович
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична
Сын: Ярунин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична
Дочь: Ярунина Ефимья Константиновна
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична
Дочь: Ярунина Елена Константиновна
Мать ребёнка: Ярунина (Садовникова) Евдокия Лукинична