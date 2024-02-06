Кропотин Демид Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропотин Демид Мартемьянович

Кропотин Демид Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кропотин Ефим Мартемьянович

Мать: Кропотина Васса Захарьевна

Рождение ребёнка
21.02.1791

Сын: Кропотин Тимофей Демидович

Мать ребёнка: Кропотина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Пивоварова Агафья Демидовна

Мать ребёнка: Кропотина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кропотина Дария Демидовна

Мать ребёнка: Кропотина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close