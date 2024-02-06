Кропотин Демид Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
21.02.1791
Сын: Кропотин Тимофей Демидович
Мать ребёнка: Кропотина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Пивоварова Агафья Демидовна
Мать ребёнка: Кропотина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кропотина Дария Демидовна
Мать ребёнка: Кропотина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно