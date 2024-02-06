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Кропотина Дария Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кропотин Демид Мартемьянович

Мать: Кропотина Анна Васильевна

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