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Кропотина Дария Демидовна
Кропотина Дария Демидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Пол
Женский
Отец
Кропотин Демид Мартемьянович
1775 г.р.
Мать
Кропотина Анна Васильевна
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вя
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Кропотин Демид Мартемьянович
Мать:
Кропотина Анна Васильевна
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