Кропотина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиОколо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1791
Сын: Кропотин Тимофей Демидович
Отец ребёнка: Кропотин Демид Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Пивоварова Агафья Демидовна
Отец ребёнка: Кропотин Демид Мартемьянович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кропотина Дария Демидовна
Отец ребёнка: Кропотин Демид Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1798