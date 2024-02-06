Кропотина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Около 1798

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1791

Сын: Кропотин Тимофей Демидович

Отец ребёнка: Кропотин Демид Мартемьянович

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Пивоварова Агафья Демидовна

Отец ребёнка: Кропотин Демид Мартемьянович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кропотина Дария Демидовна

Отец ребёнка: Кропотин Демид Мартемьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропотин Демид Мартемьянович

Смерть
Около 1798
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