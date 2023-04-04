Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Рошаль Реб Магид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кисин Ривелея
Мать ребёнка: Рабинович (рошаль) ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Велвел
Мать ребёнка: Рабинович (рошаль) ?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Левина Евгения
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рабинович (волынский) Виктор
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
1885
Сын: Рабинович Филипп
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
1886
Сын: Велвел
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ружейников Ципа
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Рахиль (роза)
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
13.09.1896
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рабинович Ева Яковлевна
Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабинович (рошаль) ?
Смерть
1907