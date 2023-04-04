Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1850

умер 1907

Отец
Рошаль Реб МагидНеизвестно г.р.
Супруги
Рабинович (Рошаль) ?Неизвестно г.р.
Дети
Кисин Ривелея1870 г.р.
Велвел1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Рошаль Реб Магид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабинович (Рошаль) ?

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кисин Ривелея

Мать ребёнка: Рабинович (Рошаль) ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Велвел

Мать ребёнка: Рабинович (Рошаль) ?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Левина (Рабинович) Евгения

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рабинович (Волынский) Виктор

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Рабинович Филипп

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Велвел

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ружейников (Рабинович) Ципа

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Рахиль (роза)

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
13.09.1896

Дочь: (Рабинович) Софья

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рабинович (Рабинович) Ева Яковлевна

Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Смерть
1907

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