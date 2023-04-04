Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
мужской, родился 1850
умер 1907
ОтецРошаль Реб МагидНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Рошаль Реб Магид
Мать: не указана
Жена: Рабинович (Рошаль) ?
Дочь: Кисин Ривелея
Мать ребёнка: Рабинович (Рошаль) ?
Сын: Велвел
Мать ребёнка: Рабинович (Рошаль) ?
Дочь: Левина (Рабинович) Евгения
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Сын: Рабинович (Волынский) Виктор
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Сын: Рабинович Филипп
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Сын: Велвел
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Дочь: Ружейников (Рабинович) Ципа
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Дочь: Рахиль (роза)
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Дочь: (Рабинович) Софья
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Дочь: Рабинович (Рабинович) Ева Яковлевна
Мать ребёнка: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)