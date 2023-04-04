Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Рошаль Реб Магид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кисин Ривелея

Мать ребёнка: Рабинович (рошаль) ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Велвел

Мать ребёнка: Рабинович (рошаль) ?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Левина Евгения

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рабинович (волынский) Виктор

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Рабинович Филипп

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Велвел

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ружейников Ципа

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Рахиль (роза)

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
13.09.1896

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рабинович Ева Яковлевна

Мать ребёнка: Рабинович Мария (Муся)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабинович (рошаль) ?

Смерть
1907
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