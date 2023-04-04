Рабинович (Рошаль) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кисин Ривелея
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1875
Сын: Велвел
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Смерть
Неизвестно