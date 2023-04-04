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Рабинович (Рошаль) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кисин Ривелея

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1875

Сын: Велвел

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Смерть
Неизвестно

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