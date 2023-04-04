Рабинович (Рабинович) Ева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Рабинович) Ева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

02.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Мать: Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люлькин Вениамин Львович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зайцева (Тарская) Виктория

Отец ребёнка: Тарский Леонид

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тарский Владимир

Отец ребёнка: Тарский Леонид

Рождение ребёнка
04.04.1931

Дочь: Канцебовский (Люлькина) Инга

Отец ребёнка: Люлькин Вениамин Львович

Смерть
02.07.1949

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