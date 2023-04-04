Рабинович (Рабинович) Ева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти02.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зайцева (Тарская) Виктория
Отец ребёнка: Тарский Леонид
Рождение ребёнка
1925
Сын: Тарский Владимир
Отец ребёнка: Тарский Леонид
Рождение ребёнка
04.04.1931
Дочь: Канцебовский (Люлькина) Инга
Отец ребёнка: Люлькин Вениамин Львович
Смерть
02.07.1949