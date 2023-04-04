Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: Цейтлин (Вермель) Нехама

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Левина (Рабинович) Евгения

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1880

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рабинович (Волынский) Виктор

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1885

Сын: Рабинович Филипп

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1886

Сын: Велвел

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ружейников (Рабинович) Ципа

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Рахиль (роза)

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
13.09.1896

Дочь: (Рабинович) Софья

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рабинович (Рабинович) Ева Яковлевна

Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель

Смерть
1932

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