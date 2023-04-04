Рабинович (Цейтлин) Мария (Муся)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: Цейтлин (Вермель) Нехама
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Левина (Рабинович) Евгения
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1880
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рабинович (Волынский) Виктор
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1885
Сын: Рабинович Филипп
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1886
Сын: Велвел
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ружейников (Рабинович) Ципа
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Рахиль (роза)
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
13.09.1896
Дочь: (Рабинович) Софья
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рабинович (Рабинович) Ева Яковлевна
Отец ребёнка: Рабинович (Рошаль) Хонон Янкель
Смерть
1932