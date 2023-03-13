Осипъ Сергеевъ
Место рожденияПокровское
Дата рождения1707
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Сергей Ивановъ
Мать: не указана
Покровское
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Щербакова Агрофена
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Осиповъ Савелий
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Серовъ Алексей
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Филиппъ
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федорова