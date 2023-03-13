Осипъ Сергеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипъ Сергеевъ

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Место рождения

Покровское

Дата рождения

1707

Пол

Мужской

Отец

1654 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Сергей Ивановъ

Мать: не указана

Покровское
Рождение ребёнка
1726

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Щербакова Агрофена

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Осиповъ Савелий

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Серовъ Алексей

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Филиппъ

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федорова

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