Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1709 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Осипъ Сергеевъ

Мать: Прасковья Федорова

Смерть
1750
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