Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Щербакова Агрофена

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Осиповъ Савелий

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Серовъ Алексей

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Филиппъ

Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипъ Сергеевъ