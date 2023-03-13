Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Щербакова Агрофена
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1734
Сын: Осиповъ Савелий
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Серовъ Алексей
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Филиппъ
Отец ребёнка: Осипъ Сергеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипъ Сергеевъ