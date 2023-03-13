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Матрена
Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Пол
Женский
Отец
Осипъ Сергеевъ
1707 г.р.
Мать
Прасковья Федорова
1709 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Осипъ Сергеевъ
Мать:
Прасковья Федорова
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