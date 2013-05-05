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Новиков Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1924

Дата смерти

05.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1924

Отец: Новиков Сергей Иванович

Мать: Новикова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
07.09.1951

Дочь: Новикова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Скворцова Екатерина Федоровна

г.Приволжск, Ивановской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Скворцова Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Екатерина Федоровна

Смерть
05.05.2013
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