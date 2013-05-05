Новиков Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1924
Дата смерти05.05.2013
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1924
Рождение ребёнка
07.09.1951
Дочь: Новикова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Скворцова Екатерина Федоровна
г.Приволжск, Ивановской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Скворцова Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2013