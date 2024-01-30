Новикова (Калинина) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Новиков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно
Ивашково, Приволжский муниципальный район, Ивановская область