Новикова (Калинина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Калинина) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Новиков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Новиков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
Ивашково, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

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