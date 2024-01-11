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Новиков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Новиков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Попково, Светочегорская волость, Нерехтский уезд
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