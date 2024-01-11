Новиков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Новиков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Новикова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Попково, Светочегорская волость, Нерехтский уезд