Новикова (Чернигина) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Чернигина) Наталия Николаевна

Место рождения

г.Приволжск, Ивановской области.

Дата рождения

07.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1951

Отец: Новиков Николай Сергеевич

Мать: Скворцова Екатерина Федоровна

г.Приволжск, Ивановской области.
Рождение ребёнка
16.02.1975

Дочь: Чернигина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Чернигин Сергей Павлович

г.Приволжск, Фурмановский район, Ивановской области.
Рождение ребёнка
30.01.1986

Сын: Чернигин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Чернигин Сергей Павлович

Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернигин Сергей Павлович

Место жительства
Неизвестно
г.Приволжск, ул.Железодорожная, д.18, кв.24.
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