Новикова (Чернигина) Наталия Николаевна
Место рожденияг.Приволжск, Ивановской области.
Дата рождения07.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1951
г.Приволжск, Ивановской области.
Рождение ребёнка
16.02.1975
Дочь: Чернигина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Чернигин Сергей Павлович
г.Приволжск, Фурмановский район, Ивановской области.
Рождение ребёнка
30.01.1986
Сын: Чернигин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Чернигин Сергей Павлович
Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Приволжск, ул.Железодорожная, д.18, кв.24.