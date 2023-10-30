Чурилина (Асоскова) Минодора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Асосков Иван Кузьмич
Бракосочетание
23.09.1862
Рождение ребёнка
06.12.1865
Дочь: Чурилина Варвара Митрофановна
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1868
Сын: Чурилин Тимофей Митрофанович
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1870
Сын: Чурилин Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Павлович
Смерть
Неизвестно